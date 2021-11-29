Ordu'da heyelan Heyelan nedeniyle yol tek şeritten sağlanıyor

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Ordu’da heyelan nedeniyle iki ilçeye ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, AybastıKabataş karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri ve ilgili yetkililer olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Heyelan nedeniyle Aybastı ve Kabataş ilçelerine gidiş geliş kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, yolun kısa sürede onarılarak trafiğe açılacağını söyledi.

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