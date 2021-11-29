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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da 3. doz aşılama çağrısı

İHA

Ordu’da 3. doz aşılama çağrısı

Ordu Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, korona virüse karşı 1. ve 2. doz aşılarda yüzde 8184 arasında, 3. doz aşılamada henüz yüzde 24 seviyesinde olduklarını söyledi.
Valilik Toplantı Salonunda yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulunan Dr. Fatih Aydın, haftalık yeni vaka sayıları, aktif vaka sayıları, ilçelerimizin günlük yeni vaka sayıları, hastane kapasitesi doluluk verileri, yoğun bakım doluluk oranı, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, haftalık denetim verileri, çağrı merkezi verileri, aşı bilgileri, aşı sayıları, açıklanan hedef nüfusa göre aşılama oranı ile ilgili bilgiler verdi.
Orta yaş grubunda aktif vaka artışı olduğunu ifade eden Dr. Fatih Aydın, “İlimizdeki vakaların yaş gruplarına göre değerlendirdiğimizde, 3060 yaş aralığında vaka artışı yaşandığını görüyoruz. 15 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlarımızın aşılarını mutlaka yaptırmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın aşılarını tam olarak yaptırmaları hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından son derece önemli” diye konuştu.

“3. doz aşılamaya ağırlık verdik”
Ordu’da yürütülen aşı çalışmaları hakkında da bilgiler veren Dr. Fatih Aydın, “İlimizde aşılama çalışmalarında iyi durumdayız. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfusta yüzde 84.7’lik aşılama oranı ile Türkiye genelindeki birinciliğimizi sürdürüyoruz. En az iki doz aşı olmuş 12 yaş ve üzeri nüfusta ise yüzde 81.61’lik oranla yine ilk sıralarda yer almaktayız. Bugüne kadar 565 bin 240 birinci doz, 544 bin 445 ikinci doz, 166 bin 388 üçüncü doz olmak üzere toplamda 1 milyon 276 bin 73 doz aşı yaptık. Salgınla mücadelede 3. doz hatırlatma aşısı çok önemli. 3. doz aşılama çalışmalarında ise yüzde 24 oranındayız. Bu oranımızı daha yukarılara çıkartmak için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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