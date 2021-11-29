Husumetlisi ve ailesini bıçaklayıp, intihara kalkıştı

Ahmet BAYRAK/FATSA (Ordu), (DHA) - ORDU´nun Fatsa ilçesinde Ayhan A. (38), evine gittiği husumetlisi Özgür A. (40) ile eşi Saliha (41) ve kızı Beyzanur A.´yı (19) bıçakla yaraladıktan sonra bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ayhan A., 3 saat süren çabaların ardından ikna edilerek gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sakarya Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan A., aralarında husumet bulunan Özgür A.´nın evine gitti. İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ayhan A., bıçakla Özgür A.´yı ve engel olmaya çalışan eşi Saliha ile kızı Beyzanur A.´yı bıçakladı. Özgür A., olaydan sonra kaçarak evden uzaklaşırken komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Anne Saliha ve kızı Beyzanur A.´nın durumun ağır olduğu öğrenildi.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Şüpheli Ayhan A. ise bölgeden uzaklaştıktan sonra bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ekipleri tedbir amacıyla şişme yatak açtı. Yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından teslim olan Ayhan A., gözaltına alınarak Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Ahmet BAYRAK
2021-11-29 18:23:35
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