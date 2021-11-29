Ordu´da heyelan kamerada

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - ORDU´nun Fatsa-Aybastı karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatsa-Aybastı karayolu üzerindeki Çatalpınar Devük mevkisinde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle iki şeritli yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine heyelan bölgesine karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-11-29 22:30:23



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