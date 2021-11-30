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Ordu, kendi teknesini üretiyor Ordu Büyükşehir Belediyesi, kompozit malzemeden tekne üretimini artırırken istihdama katkı sağlıyor

İHA

Ordu, kendi teknesini üretiyor Ordu Büyükşehir Belediyesi, kompozit malzemeden tekne üretimini artırırken istihdama katkı sağlıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, tasarımını ve üretimini yaptığı tekneler ile kentte hem deniz faaliyetlerini artırıyor hem de yeni iş sahası ile istihdama katkı sağlıyor.
Ordu’da deniz faaliyetlerini artırmak amacı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde başlatılan çalışmalar artarak devam ediyor. Yelken, kano gibi su sporlarını Ordu’ya tanıtan Büyükşehir Belediyesi, şimdi ise tekne üretimi ile denizleri daha hareketli hale getiriyor.
Su sporlarını Ordu’ya tanıtmakla kalmayıp bu sporlarda kullanılan yelken ve kano gibi araçlarında üretimini yapan Büyükşehir Belediyesi, denizleri daha etkin kılacak olan tekne üretim çalışmaları da yürütüyor.

Özel ekip üretim yapıyor
Büyükşehir Belediyesi mühendisleri tarafından tasarlanan, alanında uzman ustalar tarafından üretilen tekneler Fatsa ilçesinde bulunan üretim tesisinde yapılıyor. Teknenin ilk oluşumu yani omurgasından denize indirme aşamasına kadar özel bir ekibin takip ettiği çalışma aynı zamanda Ordu’da yeni iş sahasının da doğmasına katkı sunuyor.
Çalışmaların devam ettirildiği tesise giden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çalışmalarla yakından ilgilenen ekip ile bir araya geldi. Başkan Güler, mühendis ve ustalardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Hem deniz faaliyetleri artacak hem de istihdama katkı sunacağız”
İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tasarımını ve üretimini yaptıkları teknelerle deniz faaliyetlerini artırmanın yanında istihdama da katkı sağlayacaklarını söyledi.
Başkan Güler konuşmasında şu sözlere yer verdi:
“Ordu ve Türkiye’ye sürprizlerimiz var. Güzel bir ekip kurduk ve yepyeni üretim sahaları oluşturuyoruz. Bunun başında da kompozit yapılar geliyor. Burada tekne üretimi yapıyoruz. Tekne yapımıyla denizdeki faaliyetlerimizi artırmak aynı zamanda bununla da istihdama katkıda bulunmak ve bu ürünlerimizi satarak da Ordu’ya katma değer sağlamak üzere çalışmalar başlattık. Daha evvel yaptığımız tekneleri şimdi büyüterek ve çeşitlendirerek deniz yapıları oluşturuyoruz. Belediyemizin ve ilimizin ihtiyacı olan seyyar yapılar hatta karavan çalışmaları da düşünüyoruz. Buradaki teknelerimizin hem tasarımını hem de üretimi kendimiz yapıyoruz. Düşünmeyi, üretmeyi ve yarışmayı amaçlayan bir çalışmamız var. Yeni ürünlerle Ordu’ya zenginlik katacağız. Türkiye Ordu’yu biraz daha fazla duyacak.”
İki ayrı modelde üretim yapılan tekne, imalat sonrası Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde kullanılmak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulmuş olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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