Fatsa’da korona virüs denetimleri sürüyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma ve tedbirlere uyulupuyulmadığını denetlemek amacıyla, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başkanlığında oluşturulan ekip, ilçede denetim gerçekleştirdi. Görevliler denetim esnasında pandemi tedbirleri hakkında hatırlatmalarda bulundu.
Denetimler sonrasında açıklama yapan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, alınan tedbirlere maske, mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması gerektiğini söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.