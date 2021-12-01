Jandarma ekiplerinden özel insanlara trafik eğitimi

Ordu’nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, engelli vatandaşlara yönelik trafik eğitimi verildi.

Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürülen 'trafik güvenliği' eğitimleri devam ediyor. Okullar başta olmak üzere eğitim seminerleri veren ekipler son olarak bir bakımevinde engelli bireylere yönelik eğitim gerçekleştirdi. Engelli bireylere yönelik verilen trafik güvenliği eğitimine engelli bireylerin yanı sıra kurum personelleri de katıldı.

Bakımevi Müdürü Ebru Yeniyıldız, eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak için canla ve başla görev icra eden kolluk kuvvetleri, yaşamın her alanında kendini başarıyla göstermeye devam ediyor. Bu eğitimin kurumumuzda bulunan vatandaşlarımıza da faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

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