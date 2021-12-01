Kumru’da korona virüs denetimleri devam ediyor

Ordu'nun Kumru ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kumru ilçesinde, korona virüs salgınını azaltmak ve bulaşmasını engellemek adına denetimler sürüyor. Hastalığın, yayılım hızını kontrol altında tutma ve tedbirlere uyulupuyulmadığını denetlemek amacıyla, Kumru Kaymakamı Emrah Akduman ve beraberindekiler, cadde, sokak ve pazar alanlarında hem denetimlerde bulundu. Pandeminin devam ettiğini hatırlatan Kaymakam Akduman ve beraberindekiler, maske, mesafe ve temizlik uyarılarında da bulundu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.