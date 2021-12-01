Emniyetten eş zamanlı şok denetim

Ordu’nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde başlatılan eş zamanlı şok uygulamada onlarca sürücü denetiminde emniyet kemeri, ehliyet, kimlik, GBT sorgulamaları gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve asayiş ekipleri tarafından şehrin birçok bölgelerinde yapılan uygulamalarda sürücülere yönelik denetimler devam ediyor. Özellikle GBT, kimlik ve ehliyet sorgulamasında bazı sürücüler uyarılırken, denetimlerde emniyet kemerinin önemi ise sürücülere aktarıldı.

Yapılan denetimlerin şehrin birçok noktasında devam ettirileceği öğrenilirken, sürücülere yönelik ise kurallara uyulması konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

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