Emniyetten eş zamanlı şok denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyetten eş zamanlı şok denetim

İHA

Emniyetten eş zamanlı şok denetim

Ordu’nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde başlatılan eş zamanlı şok uygulamada onlarca sürücü denetiminde emniyet kemeri, ehliyet, kimlik, GBT sorgulamaları gerçekleştirildi.
Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve asayiş ekipleri tarafından şehrin birçok bölgelerinde yapılan uygulamalarda sürücülere yönelik denetimler devam ediyor. Özellikle GBT, kimlik ve ehliyet sorgulamasında bazı sürücüler uyarılırken, denetimlerde emniyet kemerinin önemi ise sürücülere aktarıldı.
Yapılan denetimlerin şehrin birçok noktasında devam ettirileceği öğrenilirken, sürücülere yönelik ise kurallara uyulması konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kumru’da korona virüs denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Kumru’da korona virüs denetimleri devam ediyor
Jandarma ekiplerinden özel insanlara trafik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden özel insanlara trafik eğitimi
Lastikçilerde ‘kış’ mesaisi Ordu’daki lastikçilerde kış lastiği zorunluluğu sonrası yoğunluk yaşanıyor -
YEREL HABERLER Lastikçilerde ‘kış’ mesaisi Ordu’daki lastikçilerde ...
Fatsa’da korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Fatsa’da korona virüs denetimleri sürüyor
Ata tohumları Ordu’da hayat buluyor Ordu’da kurulan ve Karadeniz’in ilk Biyoinovasyon merkezinde geçmişten gelen ata tohumları çoğaltılıyor. Çoğaltılan ata tohumlarıyla yılın 12 ayı üretim yapılabilecek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Bu merkezde bölgemizin 100 yıllık ürünlerinden 70’in üzerinde tohum oluşturduk. Yakında tohum bankası kuracak ve yılda 10-12 kat daha fazla üretim yapılabileceğiz”
YEREL HABERLER Ata tohumları Ordu’da hayat buluyor Ordu’da kurulan ...
Hayati İnanç: "Önceliğimiz saygı ve sevgi olmalı"
YEREL HABERLER Hayati İnanç: "Önceliğimiz saygı ve sevgi olmalı"
Ordu’da fırtına Bir araç kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Ordu’da fırtına Bir araç kullanılmaz hale geldi
Ordu, kendi teknesini üretiyor Ordu Büyükşehir Belediyesi, kompozit malzemeden tekne üretimini artırırken istihdama katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Ordu, kendi teknesini üretiyor Ordu Büyükşehir ...
Başkan Güler’in tarım projesi kazandırıyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in gelir getirici projeleri arasında yer alan tarım ve hayvancılık hamlesiyle, kentin yüzü güldü. 2.5 yılda kent ekonomisine 72 milyon lira katkı sağlandı.
YEREL HABERLER Başkan Güler’in tarım projesi kazandırıyor Ordu ...
Ordu´da heyelan kamerada
YEREL HABERLER Ordu´da heyelan kamerada
Ordu STK’larından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek
YEREL HABERLER Ordu STK’larından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a ...
Husumetlisi ve ailesini bıçaklayıp, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Husumetlisi ve ailesini bıçaklayıp, intihara kalkıştı
Ordu’da 3. doz aşılama çağrısı
YEREL HABERLER Ordu’da 3. doz aşılama çağrısı
Ordu'da heyelan Heyelan nedeniyle yol tek şeritten sağlanıyor
YEREL HABERLER Ordu'da heyelan Heyelan nedeniyle yol tek şeritten ...
Vali’den ‘pandemi bitmedi’ uyarısı Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Pandemi sürecinin henüz bitmedi. Salgından ancak basit tedbirler ve aşılanma ile korunabiliriz”
YEREL HABERLER Vali’den ‘pandemi bitmedi’ uyarısı Ordu Valisi Tuncay ...
Ordu’da yaşlıların sofrasına sıcak yemek Ordu Büyükşehir Belediyesi, üreticiden aldığı ürünleri aşevinde pişirerek her gün bin yaşlı ve ihtiyaç sahibinin sofralarını bereketlendiriyor
YEREL HABERLER Ordu’da yaşlıların sofrasına sıcak yemek Ordu ...
3 kişiyi bıçakladı, çatıda intihar girişiminde bulundu
YEREL HABERLER 3 kişiyi bıçakladı, çatıda intihar girişiminde ...
Hırsız karga: Marketten yumurta ve patates cipsi çalıyor
YEREL HABERLER Hırsız karga: Marketten yumurta ve patates cipsi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.