Ordu'da halk günü

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Ordu Valisi Tuncay Sonel, halk günü toplantılarını sürdürüyor.

Halk günü toplantısında 116 vatandaşı dinleyen Vali Sonel, sorun, şikayet ve talepleri tek tek dinleyerek not aldı. Vali Tuncay Sonel, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerden sorun, şikayet ve taleplere çözüm bulunmasını istedi.

Halk gününe katılan vatandaşlar, kendileriyle yakından ilgilenen Vali Tuncay Sonel’e teşekkür ederek, bol bol dua ettiler.

Vali Sonel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, vatandaşın derdiyle dertlenen, derdini çözmeye gayret eden hizmetkâr devlet anlayışı ile hareket ediyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.

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