Başkan Güler: “Ordu’muzu kültür ve turizmde çok daha ileriye taşıyacağız” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Çeşitli ziyaret ve görüşmeler için Ankara’da bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesinin projeleri ile Ordu ilinde yapılacak olan yatırımlar konusunda üst düzey görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda ziyaretlerini sürdüren Başkan Güler, Ankara temasları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında gerçekleşen görüşmede Başkan Güler, Ordu’nun kültürel mirası ve turizm yatırımları hakkında Bakan Ersoy’a bilgiler verdi. Başkan Güler ziyarette yaptığı açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelerek, Ordu'muz için istişarelerde bulunduk. Sahip olduğu zengin tarihi, kültürel mirası ve doğal dokusu ile Ordu'muzu kültür ve turizm alanında çok daha ileri taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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