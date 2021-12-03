Sağlık çalışanı kazada hayatını kaybetti

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Ordu’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan sağlık çalışanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ordu'nun Ünye ilçesinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İkizce 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda ambulans şoförü olarak çalışan sağlık memuru Muhammet Ali Şahin (26) kazada otomobilin içinde sıkıştı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Şahin kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Şahin'in evli, 1 çocuk babası ve aynı zamanda İkizceŞenbolluk eski Belediye Başkanı Mustafa Şahin’in oğlu olduğu öğrenildi.

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