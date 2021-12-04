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Ceren Özdemir, ölümünün 2´nci yılında anıldı

DHA

Ceren Özdemir, ölümünün 2´nci yılında anıldı


Mustafa KIRLAK/ULUBEY (Ordu), (DHA)ORDU'da, evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir (20), ölümünün 2´nci yılında mezarı başında anıldı. Özdemir´in babası Yılmaz Özdemir, bu tür acıların yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Kızım, eşim haber izlemeye korkar oldular, evden çıkamıyorlar korkularından. Yetkililere sesleniyorum, bu işe devletimizin bir çözüm bulmasını istiyorum. Bu tür acıların bizim gibi ailelerin yaşamasını kesinlikle istemiyoruz" dedi.
Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 günü akşam saatlerinde Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3´üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Özgür Arduç, bir gün sonra kent merkezinde esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu da bıçakla yaraladı.
Tutuklanan Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i öldürmesine yönelik eyleminden dolayı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde yapılan yargılamada, 'Canavarca hisle kasten öldürme´ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Özgür Arduç'a, polis memurlarına yönelik eyleminden dolayı 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında açılan davada ise polislerden Zeki Çelik'i öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, Haydar Değerli'yi yaralamaktan ise 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Yargıtay 1´inci Ceza Dairesi, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin Ordu 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Özgür Arduç'a verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Koşullu salıvermeden yararlandırılmayacak olan Arduç, cezasını sıkı güvenlik kurallarına göre çekecek. 
MEZARI BAŞINDA ANILDI
Ceren Özdemir, ölümünün 2´nci yıl dönümünde Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi´ndeki mezarının başında anıldı. Törene; Özdemir´in babası Yılmaz Özdemir´in yanı sıra akrabaları, okul arkadaşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Okunan dualar ve türkülerle anılan Özdemir anısına lokma dağıtımı yapıldı.
`DÜNYAYI SEVGİ KURTARACAK´
Acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu ifade eden Yılmaz Özdemir, Ceren'in hep `dünyayı sevgi kurtaracaktır´ dediğini söyledi. Özdemir, "Gerçekten de dünyayı sevgi kurtaracak diye düşünüyorum. Ceren farklı bir yapıya sahip çocuktu, kendini geliştiren, yetiştiren, her anlamda kültür sahibi bir çocuktu. 20 yaşındaydı, biz bile 50 yaşımıza geldiğimiz halde onun seviyesinde olduğumu düşünmüyorum" diye konuştu.
`KADIN CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR´
Yılmaz Özdemir, kadın cinayetlerinin halen devam ettiğini dile getirerek, "Haber programları izleyemiyoruz, televizyonları açamıyoruz, kızım, eşim haber izlemeye korkar oldular, evden çıkamıyorlar korkularından. Yetkililere sesleniyorum, bu işe devletimizin bir çözüm bulmasını istiyorum. Bu tür acıların bizim gibi ailelerin yaşamasını kesinlikle istemiyoruz" dedi.
Anayasa Mahkemesi'nde devam eden bir ihmal davalarının olduğunu aktaran Özdemir, "Onun da bir çözüme kavuşturulmasını istiyorum, 'cani' kadar orada ihmali olan kamu görevlilerinin de suçlu olduğuna inanıyorum. Anayasa Mahkemesi'nde 1,5 yıldan beri davamız bekliyor, yetkililerden bir an önce sonuca kavuşturmasını istiyorum" ifadelerinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ulubey Mustafa KIRLAK
2021-12-04 13:05:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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