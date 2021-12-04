Ordu'da otomobil çalan 3 çocuk yakalandı (2)



'ARACI GİDİP GÖRECEĞİZ'

Ordu´da, 28 Kasım'da yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuğun otomobil çaldığı gelirinin ortaklarından Bekir Ergen, gece emniyetten aradıklarını, çocukların İstanbul'da yakalandıklarını söylediklerini belirtti. Ergen, "Gece emniyetten aradılar. Aracın ve çocukların yakalandığını, aracın da emniyet otoparkına çekildiğini söylediler. Biz de yola çıkıp, pazartesi aracı teslim alacağız. Arabanın son halinde ne olduğunu bilmiyoruz. Gidince göreceğiz. Çocuklar aracı bir benzincide bir yere bırakmışlar, hatta bıraktıkları yeri unutmuşlar. O nedenle arabayı bulmaları biraz zaman almış. Zaten buradan özel ekip gitmişti. Onlara teşekkür ediyorum. Gidince göreceğiz aracı. Çocuklar da sağ salim bulundu. Şikayet sürecimiz devam edecek" dedi.

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-12-04 13:49:20



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