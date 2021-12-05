Fatsa’da 2. tohum takas şenliği ilgi gördü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bu yıl ikinci defa tohum takas şenliği düzenlendi.

Ata tohumlarının yaşaması ve geleceğe aktarılması adına Fatsa Belediyesi, Fatsa Ziraat Odası ve Fatsa Organize Yaşam Bölgesi tarafından adına bu yıl ikincisi düzenlenen tohum takas şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Fatsa ilçesinin Kabakdağı Mahallesi’nde düzenlenen taka şenliğinde farklı illerden gelen katılımcılar da yer aldı.

Programda konuşan Fatsa Kaymakamı Ömer Lüfti Yaran insanların artık ata tohumlarına önem verdiğini ve organik gıdalarla beslenmenin, sağlıklı gelecek kuşaklar açısından önemine değinerek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Geleneksel tarım sistemi içinde binlerce yıldan buyana nesilden nesile aktarılan tohumların, çiftçi eliyle sürekli geliştirildiğini ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, “Bulunduğu yerin iklim ve arazi koşullarına çok iyi uyum sağlayan ‘yerel çeşitlerimiz’ bizim tarımsal zenginliğimiz olmuştur. Bu coğrafya ve topraklarda, kendi emeğimiz ve çabamızla, yüzyıllardır bu topraklarda yetiştirilmiş yerel tohumlarımız nesilden nesile taşınıp, bugüne gelmiş, bundan sonra da geleceğe taşınacaktır” şeklinde konuştu.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da programda yaptığı konuşmada, ‘Dünya Toprak Günü’nde böyle bir etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Üreticilerimiz için olmazsa olmaz toprak, su ve tohum. Toprağımıza sahip çıkmazsak küresel iklim değişikliği ile beraber verim kaybının yaşanacağı göz önüne alındığında toprağın suyun ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlayabiliyoruz. Toprağımıza sahip çıkacağız aynı zamanda tohumlarımıza da sahip çıkacağız. Tohum olmadan üretim olmaz. Özellikle de ata tohumlarımıza sahip çıkacağız çünkü ata tohumlarımız bizim genetik zenginliğimizdir eğer biz ata tohumlarımıza sahip çıkmazsak bu genetik zenginliğimize sahip çıkmamış oluruz” ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol mensupları ve katılımcılar, çiftçilerin stantlarını gezerek hem tohumları incelediler, hem de yöresel ürünler satın alarak çiftçilere destek oldular.

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