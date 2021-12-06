Çaldıkları otomobil ile İstanbul’a kaçan 3 çocuk adliyeye sevk edildi Ordu’da, çaldıkları otomobil ile 900 kilometre yol alarak İstanbul’a ulaşan ve yakalanan 3 çocuk, Ordu’da adliyeye sevk edildi

Ordu'da oto galeriye giren ve buradan çaldıkları otomobil ile gittikleri İstanbul’da yaklaşık bir hafta sonra yakalanan çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 28 Kasım günü sabah 04.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (15), E.K. (13) A.Y. (13) isimli çocuklar, Altınordu ilçesinde bulunan bir oto galerinin arka camını kırarak içeriye girdi. İş yerinde bir süre anahtar arayan çocuklar, buldukları iki otomobilin anahtarını alarak dışarıya çıktı. Çocuklar, ilk olarak sıfır kilometre bir aracı alarak bir süre gezindi, sonrasında ise otomobili bir ara sokağa bıraktı. Yaşları küçük olan ve her birinin çok sayıda sabıkasının bulunduğu çocuklar sonrasında ise galeriden aldıkları diğer araç ile Ordu’dan ayrılarak, İstanbul’a hareket etti.

İş yeri sahiplerinin fark edilmesi üzerine çocukları arama çalışması başlatıldı. En son yaklaşık 900 kilometre uzaklıktaki İstanbul’da olduğu tespit edilen çocukları yakalamak için Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel ekip kurarak İstanbul’a hareket etti. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri çocukları 4 Aralık tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, otomobili ise Bağcılar ilçesinde buldu.



Adliyeye sevk edildiler

Çocuklar, İstanbul’daki gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra 5 Aralık tarihinin ilk saatlerinde, emniyet mensupları eşliğinde ekip otosuyla İstanbul’dan alınarak, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 çocuk, bu sabah Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.

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