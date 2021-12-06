Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk adliyede (2)

Merkez'den döviz piyasasına bir müdahale daha

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TUTUKLANDILAR

Ordu´da 9 gün önce galeriden otomobil çalıp, gittikleri İstanbul'da yakalanan S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15), emniyetteki sorgularının ardından Ordu Adliyesi´ne sevk edildi. 8 suç kaydı bulunan E.K., 21 suç kaydı bulunan A.Y. ile 68 suç kaydı bulunan S.Ö., `hırsızlık´ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-12-06 14:53:08



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