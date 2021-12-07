Ordu’da 78 işletmeye gıda cezası

Ordu’da gıda güvenilirliğinin sağlanması, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla gıda denetimleri sürüyor.

Ordu Tarım Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, 2021 yılı 1 Ocak 1 Aralık tarihleri arasındaki 11 ayda 13 bin 846 adet gıda ve yem denetimi gerçekleştirildiğini söyledi. Bu denetimlerde toplam 820 adet numune alındığını belirten Yılmaz, “Gerek analiz sonuçlarına göre gerekse denetimde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 78 işletmeye idari para cezası uygulanarak 4 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu” dedi.

Yılmaz, "Unutulmamalıdır ki, etkili bir denetim sistemi, tüketicinin, tüketici örgütlerinin denetimlere katılmaları, katkı sağlamaları ile mümkündür. Çünkü tüketicinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığında bu olumsuzluğun giderilebilmesi için ilgili kurumlara ya da yetkili makamlara müracaat etme hakkını içeren şikâyet hakkı da bulunmaktadır. Bu nedenle; gıda zehirlenmesine maruz kalan veya satın aldığı gıdalarla ilgili herhangi bir şikayeti olan tüketiciler de 174 Alo Gıda Hattı’nı arayarak veya 0501 174 0 174 WhatsApp gıda ihbar hattı üzerinden ihbarda bulunabilmektedirler" diye konuştu.

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