Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

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Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına altına alınan 17 şüpheliden 13'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım'da Fatsa ilçesinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 17 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 270 gram metamfetamin, 30 gram esrar maddesi ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2021-12-07 12:46:42



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