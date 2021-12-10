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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali heyelan bölgesinde

İHA

Vali heyelan bölgesinde

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Çatalpınar Kaymakamlığına atanan Eyyüp Batuhan Ciğerci ile Aybastı Kaymakamlığına atanan Şeyma Aktaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İlk ziyaretini Çatalpınar Kaymakamı Eyyüp Batuhan Ciğerci’ye yapan Vali Tuncay Sonel, Çatalpınar Kaymakamlığı görevinin hayırlı olması ve başarı dileğinde bulundu.
Ziyarette, ilçenin genel durumu, kamu yatırımları ve ihtiyaçları hakkında Kaymakam Eyyüp Batuhan Ciğerci’den bilgi alan Vali Sonel, Kaymakamlık binasında bulunan birimleri de gezerek, çalışan personellerin hal ve hatırını sordu. İşlerinde başarı ve kolaylık dileğinde bulundu.
Kaymakamlık ziyaretinin ardından Çatalpınar Belediyesine geçen Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkanı Ahmet Türe’yi de ziyaret ederek, belediye çalışmaları, hizmetleri, projeleri hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Ahmet Türe ile bir süre sohbette bulundu.
Çatalpınar Belediyesi hizmet binasının yanında yapılan yöresel ürünler satış yerinde üretim ve faaliyete başlayan Çatalpınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini de ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, burada kadınlar tarafından yapılan yöresel ürünler üretimi ve satışıyla ilgili kooperatif üyesi kadınlardan bilgi aldı. Kadınların yaptığı yöresel ürünlerden de satın alan Vali Sonel, kadınların gözleme yapımına da eşlik ederek, yaptığı gözlemelerden yanında bulunanlara da ikram etti.
Çatalpınar ilçesindeki ziyaret ve temaslarının ardından Aybastı ilçesine geçen Vali Tuncay Sonel, Aybastı Kaymakamı Şeyma Aktaş’ı ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması ve başarı dileklerini iletti.
Ziyarette, ilçenin genel durumu, kamu yatırımları ve ihtiyaçları hakkında Kaymakam Şeyma Aktaş’tan bilgi alan Vali Sonel, burada da Kaymakamlık binasında bulunan birimleri de gezerek, çalışan personellerin hal ve hatırını sordu. İşlerinde başarı ve kolaylık dileğinde bulundu.
Kaymakamlık ziyaretinin ardından Aybastı Belediyesine geçen Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkanı Beytullah Geçtan’ı ziyaret ederek, belediye çalışmaları, hizmetleri, projeleri hakkında bilgi aldı. Burada, şehit aileleri ve bazı muhtarlarla bir araya gelen Vali Sonel, hem sohbette bulundu, hem de ihtiyaç ve taleplerini dinledi.
Aybastı ilçesinde esnafları da ziyaret eden Vali Sonel, ilçede yapılması planlanan kamu yatırımlarının yerinde incelemelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.
Çatalpınar ve Aybastı ilçe ziyaretleri esnasında, FatsaAybastı Karayolunda meydana gelen göçme ve heyelan bölgesinde de incelemelerde bulunan Vali Tuncay Sonel, Karayolları ekiplerince bölgede yapılan temizlik ve sondaj çalışmalarını görerek, yürütülen çalışmalarla ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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