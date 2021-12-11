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Başkan Güler: “Hedefimiz topyekun kalkınma” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ordu tarım ve hayvancılıktan 200 milyon lira katma değer elde etti” “100 bin dekar atıl arazinin 40 bin dekarı tarıma açılıyor” “Hedefimiz kendi kendine yeten şehir ve topyekun kalkınma”

İHA

Başkan Güler: “Hedefimiz topyekun kalkınma” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ordu tarım ve hayvancılıktan 200 milyon lira katma değer elde etti” “100 bin dekar atıl arazinin 40 bin dekarı tarıma açılıyor” “Hedefimiz kendi kendine yeten şehir ve topyekun kalkınma”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hedeflerinin Ordu’yu ‘kendi kendine yeten bir şehir’ haline getirmek olduğunu belirterek, “Bizim hedefimiz Ordu’da doğduğu yerde doyan, göç etmek zorunda kalmayan, hatta tersine göçle işgücünü artıran bir yapı ortaya çıkarmak” dedi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, uydudan yayın yapan yerel bir TV’de canlı yayın konuğu oldu.
Başkan Güler, programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav ve ORTAR A.Ş Genel Müdürü Sancar Eser ile birlikte katıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi ile ORTAR A.Ş.nin yaptığı çalışmaların değerlendirildiği programda Başkan Güler, Örtü Altı Sebzeciliğinin Gelişmesi, Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi, kışlık ve yazlık sebze fidesi, meyve fidanı dağıtımı, hayvancılığa verilen destekler, arı sütü üretimi, bitki laboratuvarları ve çikolata üretimi gibi birçok konuda değerlendirmede bulundu.

“Ordu’yu geleceğe hazırlıyoruz”
Klasik belediyeciliğin dışında başlattıkları çalışmalarla Ordu’yu geleceğe hazırladıklarını belirten Başkan Güler, “Biz Ordu’yu toprak ve çevre bakımından geleceğe hazırlıyoruz. Daha önceden çalıştığım dünyanın sayılı kurum ve kuruluşlarında, risk analizleri yaptık. Dünya büyük bir riskle karşı karşıya. Gıda krizi ve gıda güvenliği. Enerji güvenliği ile ilgili kısmı bakan iken gerçekleştirdik. Yenilenebilir enerjiyle rüzgarımızı, güneşimizi akarsuyumuzu kullandık. Bunlarla ilgili kaynakları devreye sokarak, Türkiye’yi enerji güvenliğinde olumlu iyi bir noktaya getirdik” dedi.

“Yeni dönemde en büyük tehlikelerden biri gıda güvenliği”
Yeni dönemde insanlığı bekleyen en büyük tehlikelerin başında gıda güvenliği geldiğini söyleyen Başkan Güler, “Yeni dönem gıda güvenliği ve aynı zamanda su. Bununla ilgili biz de istedik ki ülkemiz ve aynı zamanda Ordu’muz bu zenginliklerini ve kaynaklarını seferber ederek yeni yüzyıla hazırlansın. Bu klasik belediyecilikle olmaz. Çöpünü topluyoruz. Yolda şu anda dönemimizin yarısı olduğu halde 1470 kilometre yol ağını yeniden yaptık. 1100 kilometre üzerinde su hatlarını yeniledik. Bundan sonra yapmamız gereken bunların dışında olan şeyler” diye konuştu.

“Pandemiden önce tarıma olan ihtiyacı gördük”
“İklim değişimi küresel ısınmayı da göze alarak bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık” diyen Başkan Güler, “Henüz pandemi yok iken biz tarıma ağırlık vereceğimizi gösterdik. İlk kez belediyenin teşkilat şemasına tarım daire başkanlığını koyduk. Böyle bir şey diğer belediyelere örnek olacak şekilde. Çok isabetli hareket etmişiz. Şu anki hesaplamalarımıza göre 200 milyon lira katma değer gelişti. Bu kendi kaynaklarımızla oluşan çok önemli bir rakam. Bunun içerisinde meyveler var, siyez buğdayı var, salep ve benzer tarım ürünleri var” şeklinde konuştu.

Hedef: “Kendi kendine yeten şehir”
Ordu’nun çok zengin kaynaklara sahip olduğunu vurgulayan Başkan Güler, “Kendi kendine yeten bir şehir olmak istiyoruz. Doğduğu yerde doyan, göç etmek zorunda kalmayan, hatta tersine göçle işgücünü artıran bir yapı. Bir Ordu İstanbul’da, bir Ordu ise yurtdışında var. Benim amacım orada nitelikli zaten çok başarılı olmuş hemşerilerimiz onları da Ordu’ya çekmek. Deneyimleriyle, zenginlikleriyle. O zaman Ordu Süper Lig’de oynayan bir il olacak. Zaten bunların adımlarını atıyor diğer illere de örnek oluyoruz” dedi.

Fındığa ek gelir kaynakları oluştu
Fındığa ek gelir kaynakları oluşturmaya devam ettiklerini belirten Başkan Güler, “Bioİnovasyon, Doku Kültürü laboratuvarı, bölgesel yaptığımız üretimler, tropikal bitki üretimleri ve hayvancılık çalışmalarımız var. Dün denize tekne indirdik. Su sayaçları, ORTAR’ın çikolata ile ilgili yaptığı çalışmalarla, taklit eden deği taklit edilen bir belediyeyiz. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu çalışmalardan faydalanan vatandaşlarımız, gelirlerini artırabilir, fındığa ek gelir kaynakları oluşturabilirler” diye konuştu.

Atıl tarım arazisi kalmayacak
Ordu’nun Dubai ve Almanya’ya yumurta satmaya başladığını dile getiren Başkan Güler şöyle devam etti:
“Tedarik zincirini oluşturduk. Ordu daha önce bin yumurtayı satamıyordu. Şirketlerin çoğu zarardaydı. Şu anda 35 milyon yumurta satılıyor. Ordu yumurtada önemli bir marka oldu. Türkiye’de 600 mağazada Ordu yumurtası satılıyor. İzmir’e 14 bin adet yarka sattık. Ordu’da fındık derken başka bir şey yoktu. Köye giderken yumurta götürüyorduk. Şu anda Dubai dahil, Almanya ile görüşmeler var. Yumurta ihraç ediyoruz. Bu aynı zamanda satış ve ambalaj konusunda çok deneyimli bir ekibimiz var. Bunlarla birlikte marka değeri için ürünlerimizin coğrafi işaretlerini alıyoruz. Ordu’da tarım için kullanılmayan 100 bin dekar kadar bir arazi var. Biz bunun 40 binini önümüzdeki yıl tarıma açmak istiyoruz.”

Kibele çikolatası marka oldu
Kibele çikolatasını Ankara’daki bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da ikram ettiğini belirten Başkan Güler, “Çikolatalarımızı çok beğendi. Oradaki kalabalık bir gruba da ikram ettik. Hepsi tarafından çok beğenildi. Hatta şu anda Amerika ile franchising görüşmelerimiz var. Ordu markalaşmış bir ürünümüzden para kazanmış olacak. Fındık ihraç ederseniz 2 milyar dolar. Çikolata yaparsanız 8 milyar dolar. İsviçre’nin ne kakaosu ne de fındığı var. Bizler de bu değere katkı sunmak için Kibele çikolatasına ağırlık verdik” ifadelerini kullandı.

200 milyon lira katma değer üretildi
Tarım ve hayvancılığa verdikleri desteklerle 200 milyon lira katma değer ürettiklerini ifade eden Başkan Güler, şunları kaydetti:
Belediyelerde hiç böyle bir şey yoktu. Tarım Dairesini kurduk. Şu anda 20 kişilik uzman ekiple birlikte 200 milyon lira katma değer ürettik. Tabi burada yeniliklerimiz var. Bunların içerisinde mango, ejder meyvesi, avakado, papaya gibi meyveler var. Passiflora ve ekinezya diye bir ilaç var. Ordu’da çok güzel yetişiyor. Bu kış bu bilgilerin denemesini yapıyoruz. Bu çalışmalar tutarsa Ordu bambaşka bir yere gelecek. Mandalin, portakal limon zaten var. Şu anda, mandalin ve limon bahçeleri yapmak için çalışmalar yapıyoruz. Çünkü bölgemiz küresel iklimle birlikte Akdeniz iklimine benzer ısınacak. Bunların hepsi fındığa kardeş. Bizim bu yaptığımız çalışmalar Amerika’dan takip ediliyor. Kaliforniya’dan aradılar. Arizona’dan aradılar. Çünkü onlarda ne oluyor diye bakıyorlar. Ben Avrupa Belediyeler Konseyi’nde de Türkiye’yi temsil ettiğim için orada da takip ediliyor.”
Programda ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav ile ORTAR A.Ş Genel Müdürü Sancar Eser belediyenin, tarım hayvancılık ve çikolata üretimindeki faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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