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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da mera alanları ıslah ediliyor

İHA

Ordu’da mera alanları ıslah ediliyor

Ordu’da mera alanlarının tamamında tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları tamamlanırken ıslah çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda mera alanlarının ot verimini ve kalitesini artırmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından 37 adet meranın yüzde 75'inde ıslah çalışması yapıldı.
Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, mera ve yaylakların hayvancılık açısından çok önemli bir yere sahip, hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasında en çok tercih edilen ve kullanılması zaruri olan alanlar olduğuna dikkat çekti.
Mera ve yaylak alanlarının ot verimini ve kalitesini artırmak amacıyla ıslah çalışmaları yapıldığını belirten Yılmaz, "İl genelinde yaklaşık 50 bin hektar kayıtlı mera ve yaylak alanı bulunuyor. Bu zamana kadar 37 meranın 31’inde çalışmalar tamamlandı. 6 merada çalışmalara halen devam ediliyor. İl genelinde ıslah projesi uygulanan mera ve yaylak alanı toplam 36 bin 942 hektar olup, Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bu çalışmalar sonucunda İl geneli mera alanlarının yüzde 75'i ıslah edilmiş, bu alanların ot verimi ve ot kalitesinde önemli oranda artış sağlanmıştır" dedi.
Yılmaz, ıslah çalışmaları kapsamında son iki yıl içerisinde 27 adet su deposu, 305 adet suluk (sıvat), 60 adet kaşınma kazığı tesis edildiğini, mera ve yaylalara 137 ton kompoze gübre alımı yapıldığını da kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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