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CHP’li Özel, Kılıçdaroğlu'nun 'fındık gafı' ile ilgili konuştu CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Kemal Bey fıstık diyeceği yere fındık dedi"

İHA

CHP’li Özel, Kılıçdaroğlu'nun 'fındık gafı' ile ilgili konuştu CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Kemal Bey fıstık diyeceği yere fındık dedi"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da yaptığı 'fındık gafı' hakkında, "Kemal Bey fıstık diyeceği yere fındık dedi" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ordu’da partisinin İl Danışma Kurulu Toplantısına katıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Şanlıurfa programında "Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir" sözleri hakkında değerlendirmede bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in sürekli olarak fındık konusunda Kılıçdaroğlu'na baskı yaptığını ifade eden Özel, “Efendim, mutlaka Ordu’ya gelmelisiniz, fındık yürüyüşü yapacağız, Ordu’da fındık mitingi yapacağız, fındığa ilk parayı 2019 yılında 25 lira olarak biz açıklayalım, 2021 yılında 35 lira olarak açıkladık, insanların fındığını 23 liradan aldılar, bunu eleştirelim, sen konuşunca fındık artıyor demelerine sürekli olarak 'tamam' dedi. 'Fındık fındık' derken Kemal Bey, 'fıstık' diyeceği yere 'fındık' dedi. O da bu ikisinin yüzünden. Bir ürünün bu kadar gündemde tutulabildiği, bir muhalefet partisinin bir şehrin ürününe bu kadar pozitif katkı sağladığı başka bir örnek yoktur” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı aday açıklaması
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının merak konusu olduğuna değinen Özel, zamanı geldiğinde ittifaktaki parti liderlerinin bu konuyu masaya yatıracağını belirterek, "O güne kadar ‘aday kim’ diye sorana cevabım şudur; aday kim diye soran kimse, ‘aday sensin’ diyeceğiz” diye konuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu ve Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın da katıldığı program, basın mensuplarına kapalı olarak devam etti.

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