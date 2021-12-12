Hakeme kafa atan futbolcunun sözleşmesi feshedildi



Turgut DAĞDEVİREN / ÜNYE, (Ordu), (DHA) Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör maçta kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa atan Ünye 1957 Sporlu futbolcu Sefa Demir'in sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

Ünye 1957 Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Eynesil Belediyespor ile oynanan maçta istenmeyen olaylar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü şiar edinen kulübümüz için bu davranış kabul edilemez. Bu nedenle Sefa Demir ile olan sözleşmemizi tek taraflı feshederek kulüple olan ilişiğini kesmiş bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN

2021-12-12 19:43:01



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