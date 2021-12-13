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Hakeme kafa atan futbolcu 'özür' diledi

DHA

Hakeme kafa atan futbolcu 'özür' diledi


Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE, (ORDU) Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör futbol maçında kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa atan Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcusu Sefa Demir, "Doğru bir hareket değildi. Öncelikle beni yetiştiren ailemden, hocalarımdan, Ünyespor´dan, Ünyespor taraftarından özür diliyorum. Kulübümüzün ve halkımızın adını böyle kötü bir olayla duyulmasını istemezdim" dedi.
Ünye ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'i (BAL) 2'nci Bölge 2'nci Grup'ta Ünye 1957 Spor ile Eynesil Belediyespor dün karşılaştı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yedek kulübesindeki Ünye 1957 Sporlu Sefa Demir, hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gördü. Demir, kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu'na kafa attı. Hakem aldığı kafa darbesi ile yere düştü. Polis sahaya girerek önlem alırken, Eynesil Belediyespor'un 1-0 önde olduğu karşılaşma hakem kararı ile 90+5'inci dakikada tatil edildi. Hakemler güvenlik önlemi altında soyunma odasına gitti. Futbolcunun hakeme kafa attığı anlar karşılaşmayı canlı yayınlayan A52 TV'nin kamerasına yansıdı.
KULÜP, OYUNCU İLE YOLLARINI AYIRDI
Ünye 1957 Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, hakeme kafa atan oyuncularıyla yollarını ayırdıkları belirtildi. Açıklamada, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü şiar edinen kulübümüz için bu davranış kabul edilemez. Bu nedenle Sefa Demir ile olan sözleşmemizi tek taraflı feshederek kulüple olan ilişiğini kesmiş bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi.
`HAKEM BURNUMUN DİBİNE KADAR GİRDİ´
Sefa Demir, yaşananlarla ilgili DHA´ya açıklamalarda bulundu. Hakemin kim olduğu önemsiz bir şekilde gözüne kestirdiği oyuncuya kırmızı kart vereceğinin belli olduğunu ifade eden Demir, "Üzücü bir olay yaşandı. Görüntülerde sadece benim olayım var ama maçın başından itibaren izlenirse hem rakip takım hem hakemin hataları vardı. Tabii ki yaptığım hareket doğru değil. Bana yakışmayan hareket. Ben hayatımda kırmızı kart görmemiş bir insanım. Kulübe olarak kararlara itiraz ettik. Herhangi bir küfür, her hangi bir taşkınlık yoktu. Videolarda bunlar da var. Daha sonra siz görürsünüz şeklinde bir hareket yaptı yan hakem. Orta hakem sahanın diğer tarafındaydı. Bizim yanımıza geldiğinde hakem, yardımcı hakemle görüştüler. Kulübeye baktı. Kim olduğu önemli değil, gözüne kestirdiği birine kırmızı kart vereceği belliydi. Bize ondan önce de kırmızı kart verdi. Normalde hiçbir hakemin yapmayacağı şekilde hem sahanın dışına çıktı, hem benle burun buruna geldi. Normal şartlarda hakemler futbolcuyu yanına yaklaştırmaz. Arasında mesafe olması gerekir" diye konuştu.
`OLAY TAMAMEN BİR ANLIK REFLEKSTİ´
Olayın bir anlık refleks olduğunu belirten Demir, "Biz liderliğe oynayan takımız ve maçta mağlubuz. Moralimiz bozulmuş, uzatmalardayız. Burnumun dibine gelip kırmızı kart çıkarttı. Orada ani bir refleks oldu. Bu kesinlikle doğru değil. Benim yetiştirildiğim kültüre, aileme, futbolcu arkadaşlarıma, kulüp yöneticilerime, hocalarıma karşı yanlıştı. Beni hiç kimse böyle yetiştirmedi. Olay tamamen bir anlık refleksti" şeklide konuştu.
Hakeme kulübeden küfür edildiği iddialarını yalanlayan Demir, "Biz sadece itiraz ettik. Kimsenin şahsına yönelik küfür olmadı. Küfür olsaydı orada onlarca kırmızı kart çıkardı. Tribün ile saha çok yakın. Tribünden edilen küfür de kulübeden edilmiş şeklinde duyulabilir. Çok yakın yani" ifadelerinde bulundu.
`ÖZÜR DİLİYORUM´
Demir, "Bundan sonrası için TFF´nin vereceği cezayı bekliyorum. Ben yaklaşık 10-15 yıldır futbol oynuyorum. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Beni tanıyanlar şaşırıyor bu duruma. Ben de kendi açımdan bunu nasıl yaptığımı düşünüyorum. Kendimi doğru bulmuyorum kesinlikle. Cezam bitince futbola devam edeceğim. Cezam bittikten sonra bu olayın bir anlık refleks olduğunu, böyle bir karaktere sahip olmadığımı herkese göstereceğim. Doğru bir hareket değildi. Öncelikle beni yetiştiren ailemden, hocalarımdan, Ünyespor´dan, Ünyespor taraftarından özür diliyorum. Kulübümüzün ve halkımızın adını böyle kötü bir olayla duyulmasını istemezdim. Türkiye´den de özür dilerim. Türkiye´nin adının da böyle bir olayla ulusal medyada yer almasını istemezdim" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hakem ile Sefa Demir arasında yaşanan olayın görüntüsü
-Sefa Demir´in cep telefonuyla olayı izleme görüntüsü
-Sefa Demir´in açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN
2021-12-13 12:40:16

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