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Balkonda başına saçma isabet eden doktor yaralandı

DHA

Balkonda başına saçma isabet eden doktor yaralandı


Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA) ORDU´nun Altınordu ilçesinde evinin balkonunda çiçek suladığı sırada başına isabet eden saçma ile ağır yaralanan doktor Aksın Serarslan (45), kafa travması teşhisi ile tedaviye alındı. Doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis, tüfeği kimin ateşlediğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Olay, dün ilçenin Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonunda çiçek sulayan özel bir hastanede görevli kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Dr. Aksın Serarslan bir anda kanlar içerisinde kaldı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Serarslan´ın başına saçma isabet ettiği belirlendi. Kafa travması teşhisi konulan Serarslan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Serarslan´ın tedavisi sürüyor. Polis, evde yaptığı incelemede balkon camlarında kırıklar tespit ederken, tüfeği kimin ateşlediğini araştırıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK
2021-12-13 13:19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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