Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 11 ayda 677 bini aşkın yolcu uçtu

OrduGiresun Havalimanı'nda 2021 yılının 11 ayında 677 bini aşkın yolcu taşındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, OrduGiresun Havalimanı’nın 2021 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; OrduGiresun Havalimanı’nda Kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 69 bin 412 oldu.

Kasım ayında, OrduGiresun Havalimanı’na inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 535’e ulaştı. Ayrıca kargo trafiği ise Kasım ayında toplamda 511 ton oldu.

2021 yılının OcakKasım ayları arasındaki 11 aylık dönemde ise yolcu trafiği 677 bin 947, uçak trafiği 5 bin 325, yük kargo trafiği ise 5 bin 995 ton olarak gerçekleşti.

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