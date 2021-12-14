Ordu’da uyuşturucuya geçit yok

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

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Ordu’da ilçelerde uyuşturucu kullanımını ve ticaretini engellemeye yönelik operasyonlar sürüyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 612 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 kişi üzerinde yapılan aramada 260 adet uyuşturucu hap ve 8 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişiden 1’i tutuklanırken 6’sı hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.

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