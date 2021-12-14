Ordu’da 8 milyon makaron ele geçirildi

Ordu’nun Fatsa, Ulubey ve Gürgentepe ilçelerinde bandrolsüz ve kaçak tütün mamullerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Piyasa değeri 750 bin lira olan yaklaşık 8 milyon adet bandrolsüz boş makaron, 990 bin adet tütün sarma kağıdı ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Fatsa ilçesinde faaliyet göstermekte olan 1 işyerinin deposunda yapılan aramada yaklaşık piyasa değeri 750 bin lira olan yaklaşık 8 milyon adet bandrolsüz boş makaron, 990 bin adet tütün sarma kağıdı elde edildi.

Ulubey İlçesinde faaliyet göstermekte olan 1 işyerinde yapılan aramada ise yaklaşık piyasa değeri 20 bin lira olan 40 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 10 bin adet bandrolsüz boş makaron, 5 bin adet kaçak sigara sarma kâğıdına el konuldu.

Gürgentepe ilçesinde ise 1 işyerinde piyasa değeri 15 bin TL olan 7 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 30 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 50 adet nargile tütünü ele geçirildi.

Her 3 iş yerinin sahibi hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan ve 4733 sayılı Kanun'a muhalefetten adli ve idari işlem yapıldı.

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