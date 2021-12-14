Ordu’da bir haftada 30 kadına fuhuş cezası

Ordu’da son bir hafta içerisinde 30 kadına fuhuştan ceza uygulanırken, aranması olan 27 kişi cezaevine gönderiydi.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 612 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 30 kadına fuhuştan, 3 kişiye sarhoşluktan, 3 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye kimlik bildirmemekten, 2 kişiye havai fişek kullanmaktan, 1 kişiye hayvanlara eziyet etmekten, 9 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza kesildi.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 38 kişi yakalanırken 27’si cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.