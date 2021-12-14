Ev hırsızları jandarmadan kaçamadı

Ordu’da kırsal alanda yapılan ev hırsızlıkları ve konut dokunulmazlığı ihlalleri jandarmadan kaçmıyor.

Altınordu ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde bulunan 3 ayrı evden hırsızlık ve 3 konut dokunulmazlığını ihlal olayları ile ilgili olarak; İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Olay Yeri İnceme Timleri (OYİT) ve Altınordu Jandarma Asayiş Timleri tarafından fail ya da faillerin tespitine yönelik yapılan sıkı bir çalışma yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda F.T. (29) ve R.Ş. (27) isimli iki şüpheli şahıs hırsızlık eyleminde kullandıkları araç ile birlikte yakalandı.

Yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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