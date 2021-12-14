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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev hırsızları jandarmadan kaçamadı

İHA

Ev hırsızları jandarmadan kaçamadı

Ordu’da kırsal alanda yapılan ev hırsızlıkları ve konut dokunulmazlığı ihlalleri jandarmadan kaçmıyor.
Altınordu ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde bulunan 3 ayrı evden hırsızlık ve 3 konut dokunulmazlığını ihlal olayları ile ilgili olarak; İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Olay Yeri İnceme Timleri (OYİT) ve Altınordu Jandarma Asayiş Timleri tarafından fail ya da faillerin tespitine yönelik yapılan sıkı bir çalışma yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda F.T. (29) ve R.Ş. (27) isimli iki şüpheli şahıs hırsızlık eyleminde kullandıkları araç ile birlikte yakalandı.
Yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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