Yeni aldığı tüfek ile atış talimi yaparken doktoru ağır yaraladı Ordu'da, doktorun ağır yaralanmasına yol açan maganda tutuklandı

Ordu’da, yeni aldığı av tüfeği ile atış talimi yaparken doktorun ağır yaralanmasına yol açan maganda yakalanarak tutuklandı.

Olay, önceki gün Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa ilçesinde özel bir hastanede görevli olan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Aksın Serarslan’ın, balkonda bulunduğu esnada başına domuz kurşunu olarak tabir edilen tekli iri bilye isabet etti. Opr. Dr. Serarslan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk olarak kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı, ardından ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Yeni aldığı av tüfeği ile atış talimi yaparken doktoru yaraladı

Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay gerçekleştirenin Hollanda’dan emekli L.A. (57) isimli şahıs olduğunu belirledi. Ekipler L.A.’nın olay esnasında atış talimi yaptığını, boş arsada cam şişeleri hedef aldığını ve domuz kurşunu olarak tabir edilen tekli iri bilyelerin, bu esnada yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulunan Opr. Dr. Aksın Serarslan’a yanlışlıkla isabet etiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edilen L.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, tüfeğe ise el konuldu.

KBB Uzmanı Opr. Dr. Aksın Serarslan’ın tedavisi ise sürüyor.

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