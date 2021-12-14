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Balkonda çiçek sulayan doktoru, atış talimi yaparken vurmuş

DHA

Balkonda çiçek sulayan doktoru, atış talimi yaparken vurmuş


Mustafa KIRLAK-Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde evinin balkonunda çiçek suladığı sırada doktor Aksın Serarslan'ın başından vurulduğu olayla ilgili gözaltına alınan Lami Aydın (57), tutuklandı. Atış talimi yaptığı ortaya çıkan Aydın'ın ifadesinde, "Saçmanın oradaki eve kadar gideceğine ihtimal veremedim" dediği öğrenildi. 
Olay, pazar günü Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonunda çiçek sulayan özel bir hastanede görevli kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Dr. Aksın Serarslan bir anda kanlar içerisinde kaldı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Serarslan´ın başına saçma isabet ettiği belirlendi. Kafa travması teşhisi konulan Serarslan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Serarslan´ın tedavisi sürüyor.
130 METRE MESAFEDE ATIŞ TALİMİ
Polis, evde yaptığı incelemede balkon camlarında kırıklar tespit ederken, tüfeği ateşlediği iddiasıyla Lami Aydın'ı gözaltına aldı. Aydın'ın olay yerine 130 metre mesafede tüfekle atış talimi yaptığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
`PET ŞİŞELERE ATEŞ EDİYORDUM´
Aydın, ifadesinde pet şişelere ateş ettiğini belirterek, "Ben pazar günleri Piramit mevkisinde bahçeme gider, av tüfeği ile pet şişelere ateş ederim. Olay günü hatırladığım kadarıyla araçta bulunan tüfeğimi de alarak oraya gittim. Av tüfeği ile deniz tarafına çapraz olarak havaya ateş ettim. Boztepe tarafına doğru kayalık alana da 4-5 el daha ateş ettim. Sonra evime döndüm. Gece evime gelen polisten doktorun yaralandığını öğrendim. Saçmanın oradaki eve kadar gideceğine ihtimal veremedim" dediği öğrenildi.
`SANKİ SİLAH AYAĞIMIZIN DİBİNDE ATILDI´
Yaşananları anlatan mahalle sakini Medine Karaca, "Biz mahalleden dört kadın arkadaşla kapının önünde oturup, tohum ayıklıyorduk. Bir anda silah sesi duyduk. Sanki silah ayağımızın dibinde atıldı. Yanımızda oturan kadın kızdı, `Bu ne bizi vuracaksınız´ dedi. Ben köpek vuruldu zannettim. Meğer doktor vurulmuş. Polisler bahçede inceleme yaptı. Silahı ateşleyeni buldular" dedi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA 
Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Aksın Serarslan'ın ikametinin balkonunda bulunduğu sırada baş kısmından silahla yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Olay yerinde ve çevresinde bahse konu silahın ateşlenebileceği yön ve yer tespiti ile alakalı teknik cihazla çalışmalar yapılmış, olay yerine kuş uçuşu yaklaşık 130 metre mesafede bahçe içerisinde 8 adet üzerinde Slug ibareli yeşil renkli boş tüfek kartuşu bulunmuştur. Olayla ilgili yapılan çevre araştırmaları ve PTS kayıtlarının incelenmesi sonucu; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahsın ikameti ve aracında yapılan aramada 1 adet Walter marka tüfek ve olay yerindeki boş kartuşlarla aynı kalibre, marka ve renkte çok sayıda fişek ele geçirilerek suç unsurlarına el konulmuştur. Şüpheli şahıs gözaltına alınmış, yapılan ilk görüşmede olay yerinde atış talimi yaptığını beyan etmiş olup, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. 
DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Merkez Mustafa KIRLAK-Ahmet BAYRAK
2021-12-14 12:50:52

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