Ordu’da öğrenciler AHOB ile başarıya odaklanacak

Ordu Valiliği dünyanın yapay zeka içeren ilk, dikkat, odaklanma ve anlayarak hızlı okuma yazılımı olan ZekaSoft AHOB ile öğrencilerin derslerinde başarıyı yakalamalarına destek olacak.

Ordu Valiliği ile ZekaSoft arasında yapılan protokol ile Ordu genelindeki yaklaşık 350 öğrenciye AHOB kullanım lisansı alındı. Lisanslar, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile şehit ve gazi çocukları ile öksüz ve yetim çocuklarımıza iletildi.

Uygulamaya ilişkin bir açıklama yapan Vali Tuncay Sonel, bu yazılımın katkısı sayesinde öğrencilerin derslerindeki başarılarını artırmayı hedeflediklerini, sosyal sorumluluk duygusu içerisinde öğrencilerde başarıyı artırmanın yanında farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Vali Sonel, yazılımın il genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler tarafından kullanılmaya başlandığına işaret ederek, "Programın hedefinin özellikle teknolojik aletler (cep telefonu, tablet gibi) ile aşırı haşır neşir olan çocuklarda ve diğer çocuklarımızda da sıkça gördüğümüz okuma alışkanlığı, dikkat dağınıklığı ve odaklanma problemlerinin yanında bu teknolojik aletlerden de kaynaklı olan göz koordinasyonu ve göz kasları tembelliğini gidermek olduğunu uygulamalarda tespit ettik. Belirtilen problemler maalesef günümüzün hastalığı ve zararlı alışkanlığı olarak karşımızda duruyor. Bu yazılım sayesinde lisansları kullanmaya başlayan çocuklarımızda bir ay sonra gözle görülebilir ve hissedilebilir bir değişikliğin ve gelişimin olacağını göreceğiz. Bu öğrencilerimizin kullanımından sonra sonuçlarını yeniden değerlendireceğiz elbette. Ama görünen o ki, çocuklarımız bu programı kullandıktan sonra okuma hızlarını artacağını, dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunlarını çözmüş olacaklarını, göz koordinasyonu bozukluğu ve göz kasları tembelliğini geride bırakacaklarını hep birlikte gözlemleyeceğiz. Çocuklarımıza, öğrencilerimize katkı sunacak bu ve bunun gibi uygulamaları hep destekleyeceğiz. Yeter ki öğrencilerimizin başarıları artsın. Onları hep başarılı görmek istiyoruz. Tek amacımız onların başarılarına katkıda bulunmaktır" dedi.

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