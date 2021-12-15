Karadeniz’de orman ve bahçe yangınlarına dikkat

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, orman ve bahçe yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Bu konuda yapılan açıklamada, vatandaşların bahçelerinde temizlik amacıyla yaktığı ateşin yangınların başlıca sebepleri arasında olduğu belirtildi. Açıklamada, lodosla birlikte ufak bir kıvılcımın önüne geçilemeyecek büyük kayıplara neden olacağına dikkat çekildi.



Acil durumda tek numara 112

Yapılan açıklamada şu bilgiler eyer verildi:

“Yangınla karşılaşıldığında panik yapmak yerine vatandaşların bilinçli davranarak 112 acil çağrı numarasını arayarak bilgi vermeleri gerekiyor. Vatandaşların ormanlarda, tarım arazisi vb. yerlerde ateş yakmaması, yaktıkları durumda ise o ateşi söndürdükten sonra üstüne kum ya da toprak atarak kıvılcımın çevreye sıçramasını önlemeye dikkat etmesi gerekiyor.

İklim değişikliği ve kuraklığa neden olabilecek orman ve bahçe yangınlarına karşı alınması gereken önlemler ise şu şekilde sıralandı:

Ormanlara cam ve cam kırıkları atılmamalı. Cam, güneş ışığını bir büyüteç gibi çimenlere çeker. Çimenler tutuşarak çimenlerin alevlenmesine, yangının oluşmasına neden olacaktır.

Mangal küllerini soğutmadan dökmemeliyiz çünkü kuru otlar vb. tutuşabilir.

Sigara izmariti yanık olarak atılmamalı çünkü sigara izmariti çimenleri, kuru otları vb. yakar ve yangın oluşur.

Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda temizlik veya başka maksatlarla, istenmeyen otları veya tarla anızını kesinlikle yakmamalıyız.

Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşılmamalıdır.

Eğlence veya gösteri için ormanda ateşle bir şeyler yapılmamalı ve ateş yakılmamalıdır.

Yabani hayvanları uzaklaştırmak maksadıyla ateş yakılmamalıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.