Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Ordu’nun Ünye ilçesinde, eski Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kore Gazisi Yalçın Taşçıoğlu, 91 yaşında vefat etti. Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Yalçın Taşçıoğlu, yaşlılık rahatsızlıkları nedeniyle Gölevi Mahallesi'nde bulunan evinde hayatını kaybetti. Taşçıoğlu’nun cenazesi Merkez Büyük Cami'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Çamlık'ta bulunan asri mezarlığına defnedildi.

Cenazeye ayrıca Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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