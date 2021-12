Ordu’da usulsüz 1 ton ete el konuldu Halk sağlı için denetimler devam ediyor Ordu büyükşehir Belediyesi 19 ilçede et satış noktaları mercek altına aldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri 19 ilçede satışa uygun olmayan 1 ton ete el koydu.

Halk Sağlığı ve gıda güvenliği konusunda denetimlerini sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri 19 ilçede 150 et satış noktasında yaptığı denetimde 1 ton ete el koyarken usulsüz et satışı yapan iş yerleri ile ilgili tutanak tuttu.

Vatandaşların kaliteli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri, veteriner hekimler ve kolluk kuvvetleri ile birlikte 19 ilçede Karkas etlerle sakatatlarına bir arada taşınmaması, kasap, şarküteri, market ve et satış noktalarında denetim gerçekleştirdi.



Usulsüz etlere el konuldu

Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 150 adet et satışı yapan iş yerinin denetlendiği ve usulsüz satılan etlere el konulduğu belirtildi.

Zabıta Daire Başkanlığından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İlimiz genelinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekiplerimiz ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri, veteriner hekimler ve kolluk kuvvetleri ile birlikte kasaplar ve kaçak hayvan girişini önlemek üzere kontroller gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde Altınordu ilçesinde 25 iş yeri denetlenirken bu denetimlerde, mühürsüz olan 805 kg et ile kesim raporu olmayan 3 adet kuzuya, mührü olmayan 1 adet kuzuya ve etiketi olmayan 14 kg tereyağa el konuldu. Fatsa ilçesinde 28 iş yeri denetlenirken bu denetimlerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan 6 adet iş yeri ve mezbaha kesim fişi, veteriner sağlık raporu, parça et alış faturası bulunmayan 1 adet işyeri ile ilgili tutanak tutuldu. Ünye ilçesinde 22 iş yerinde yapılan denetimlerde, temizlik ve hijyen kurallarına uymayan 2 adet kasap ve sağlık ve kesim raporu ibraz etmeyen 3 iş yeri ile ilgili tutanak tutuldu. Ekipler tarafından Perşembe ilçesinde yapılan denetimlerde mühürsüz olan 25 kg karkas ete; Kabadüz ilçesinde yapılan denetimlerde ise mühürsüz olan 1 adet karkas ete el konuldu. Ekiplerin diğer ilçelerde yaptığı denetimlerde ise herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.