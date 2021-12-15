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Ünye’nin il olması için imza kampanyası TÜİK tarafından açıklanan ve aralarında Ünye’nin de bulunduğu il olmaya aday ilçeler açıklandı Açıklanan verilerin ardından Ünye’de, ilçenin il olması için imza kampanyası başlatıldı

İHA

Ünye’nin il olması için imza kampanyası TÜİK tarafından açıklanan ve aralarında Ünye’nin de bulunduğu il olmaya aday ilçeler açıklandı Açıklanan verilerin ardından Ünye’de, ilçenin il olması için imza kampanyası başlatıldı

Ordu’nun Ünye içesinde sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ‘il olmaya aday ilçeler’ listesini gözden geçirerek, Ünye’nin il olması için ilk imzaları attı.
İlçelerin il olabilmesi için, ilçenin nüfusunun fazla olması yeterli olmazken, bununla birlikte birçok veri dikkate alınıyor. TÜİK verilerinin de dikkate alındığı verilere göre, ilçenin bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyoekonomik koşulları gibi kriterler de değerlendiriliyor.
Ordu’nun Ünye ilçesinde de sivil toplum kuruluşları temsilcileri, 130 bini aşan nüfusuyla il olmaya aday 25 ilçeden biri olarak gösterilen Ünye’yi değerlendirdi. Ünye Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ÜTSO) gerçekleştirilen ortak akıl toplantısında, ‘Ünye il olacak’ sonucu çıkaran STK temsilcileri, ilçenin il olması için ilk imzaları atarken, bununla ilgili de imza kampanyasını başlatmış oldular.

“İl olmak için hazırız”
Toplantıya başkanlık yapan ve Ünye’nin il olması için görüşlerini belirten Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, “Üzerimize düşeni yapmaya hazırız. TÜİK’in yapmış olduğu çalışma gerçekten bizim için önemli. Ünye’nin il adayı olarak gösterilmesi sevindirici bir durum oldu. Ünye’nin il olabilmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Burada sadece bizim değil, toplumun bütün kesimleri ve siyasi isimlerin bize destek vermesi ile bu gerçekleşir. Bun yapmamız lazım. Çevre ilçelerden de bize gelen bir baskı var. Ünye’nin il olması bölgeye de ciddi bir katkı sağlar. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak kamuoyu oluşturmaya hazırız” dedi.

“Planlarımızı masaya koyalım, çalışalım”
Yapılan toplantıda, böyle bir kampanya başlatılması sonucunun çıkmasından memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Akar, birlik ve beraberlik mesajı vererek bu hayali daha yakına çekmek için gayret edeceklerini söyledi. Akar, “Bence Ordu’nun büyükşehir olması, Ünye’nin il olmasına engel değil. İl adayı olarak gösterilen ilçelerin bir kısmı zaten büyükşehir belediyelerine bağlı ilçeler. Şu anda burada yaklaşık 105 bin kişiye hitap eden bir topluluğun temsilcisi olarak toplanmış bulunuyoruz. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak sosyal hayatı da bu meseleye entegre edersek, bütün bir Ünye olarak aynı paydada düşüncede buluşabilirsek neden il olmayalım? İlçemiz adına önemli olan bu il olma durumunu birlikte masaya yatırarak geleceğe dair planlar yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Siyasilerimize görev düşüyor”
İlçe Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman ise TÜİK verilerine göre Ünye’nin il olması gerektiği vurgusunu hatırlatarak, bölgenin de buna ihtiyacı olduğunu söyledi. Sarıkahraman, “Ünye jeopolitik yapısı ve siyasi yapısının yanı sıra ekonomik yapısıyla da önemli bir şehir. Bizler il olma kararı hakkında STK’lar olarak üzerimize düşen görevi elimizden geldiğince yaparız. Burada önemli bir görev de siyasi isimlerimize düşüyor. Bizler de gerekirse ayaklarına kadar gideriz ve Ünye’nin il olması için gerekli çalışmalarımızı sunarız” şeklinde konuştu.
Toplantı, STK temsilcilerinin Ünye’nin ilçe olması için başlattığı imza kampanyasına ilk imzaların atılması ile devam ederken günün anlamına yönelik hatıra fotoğrafı çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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