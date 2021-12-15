Ordu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cemal D. yönetimindeki 52 ABV 760 plakalı otomobil, OrduSamsun karayolu Bolaman Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Perihan Uçan’a (62) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sürdürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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