Yerli Malı Haftası’nda ‘askıda zeytin’ uygulaması

Ordu’nun Ünye ilçesinde ‘Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası' kapsamında, yerli ürünlere dikkat çekerek bereketi anımsatmak ve askıda ekmek uygulamasından istifade eden vatandaşlara katkı sağlamak adına ‘askıda zeytin’ hayata geçirildi. Bu kapsamda, fırınlardan askıda ekmek alan tüm vatandaşlara destek olmak adına doğal ve yerli zeytin ikram ediliyor.

Her yıl 1218 Aralık tarihleri arasında kutlanan ve yerli malı tüketiminin öneminin farkına varılması için çeşitli etkinlikler düzenlenen Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası, Ordu’nun farklı noktalarında çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik sıkıntıların ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla hayata geçirilen Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda yerli tüketimin bilinçli olarak artmasını hedeflenirken, tutumlu olmanın, yatırım yapmanın, paylaşmanın ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulanıyor.



Geleneksel yöntemlerle hasat edilen gıdalar vatandaşlara ulaştırılıyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde, dünyanın en kaliteli zeytin unvanına sahip Gemlik zeytini ile sektördeki yerini alan ve zaman içerisinde doğal ve yerli üretilen ürünler ile ürün yelpazesini genişleten Çalıkoğlu Gıda, hem doğal olarak üretilen ürünlerin gıda güvenliğini sağlayarak, sofralara ulaşmasını sağlıyor, hem de kuruluşundan bu güne kadar yerli üretime destek oluyor. Geleneksel yöntemlerle hasat edilen gıdaları vatandaşlara ulaştıran, bünyesinde bulunan yaklaşık 150 çeşit farklı ürün için Çalıkoğlu ve Mytat markasıyla 81 ile hizmet veren firma, Anadolu’da üretimi sağlanan doğal ürünleri, tüketicilerin her birine sağlıklı bir şekilde ulaştırmak adına çaba sarf ediyor.



‘Askıda zeytin’ uygulaması ile doğal ve yerli zeytin ikram ediliyor

Çalıkoğlu Gıda, 1218 Aralık tarihleri arasında kutlanan ve yerli ürünlerin önemine dikkat çekmek adına ‘askıda zeytin’ uygulamasını başlattı. Hayata geçirilen uygulama kapsamında, Ünye’deki belirlenen fırınlara zeytin teslim eden firma yetkilileri, hem yerlilik ile doğallığı vurgulamak, hem de bereketi anımsatmak adına askıda ekmek alan vatandaşlara zeytin ikram ediyor. Zeytin üretim tesisi Bursa Orhangazi'de olan ve geleneksel yöntemlerle hasat edilen doğal ve yerli zeytinler, vatandaşlara yerli ürünleri hatırlatmak ve tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliğini vurguluyor.



“Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda bereketli tanelerden ikram etmeyi amaçladık”

Çalıkoğlu Gıda Firması’nın Genel Müdürü Resül Çalık, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan, bereketli taneler olarak adlandırılan doğal ve yerli zeytini vatandaşlara ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda, Ünye ilçesinde belirlenen fırınlarla anlaşma yaparak, ‘askıda zeytin’ uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade eden Çalık, ”Zeytinin kahvaltı sofralarının yanı sıra tüm öğünlerde ve her koşulda tüketilebildiğini, bu nedenle Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda bereketli tanelerden ikram etmeyi amaçladıklarını belirterek firmasının ülkemiz topraklarında yetişen değerli ürünlerimizi el değmeden sağlıklı ve güvenilir bir şekilde, bölgemiz istihdamına katkı sağlayarak ve etik çizgimizden ödün vermeden büyük bir heyecan, azim, kararlılık ve istikrarla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

