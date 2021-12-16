ODÜ morfoloji binası yükseliyor

Ordu Üniversitesi (ODÜ) tarafından Sağlık Bakanlığına tahsis edilen 208 dönümlük arazide halen inşaatı süren Şehir Hastanesi’nin yanında 42 dönümlük ek yer tahsisi ile yapımına başlanan Tıp Fakültesi Morfoloji binasının kaba inşaatı yüzde 80 oranında tamamlandı.

Yapımı devam eden Morfoloji binası inşaatında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Taşçı ile birlikte incelemelerde bulunan Rektör Akdoğan, araziyi Sağlık Bakanlığına verirken hem Morfoloji binasının yapılmasını istediklerini hem de Sağlık Bakanlığı ve Üniversite personelinin birlikte çalıştığı bir afilasyon sisteminin devam etmesi yönünde bir talepleri olduğunu hatırlattı.

Sağlık Bakanlığının bu teklifi uygun gördüğünü ve bundan dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür ettiğini belirten Akdoğan, şöyle konuştu:

“Binamız bir Tıp Fakültesi Morfoloji binasında ne olması gerekiyorsa o şekilde planlandı. Şu anda kaba inşaatı yaklaşık yüzde 80 oranında tamamlandı. Hastane ve Morfoloji binamızın tek bir projede birleşmesi Ordu halkına ve bölgeye daha iyi bir hizmet sunmanın yanı sıra Üniversitemizde eğitim alan Tıp Fakültesi öğrencileri için uygulama alanında büyük imkanlar sunacaktır. Hastane ve Morfoloji binamızın teknolojik donanımı, fiziki yapısı ve işlevselliğiyle örnek bir proje olacağına inanıyorum. Nitelikli akademisyenleri, sağlık çalışanları ve fiziksel yeterlilikleriyle ilimiz ve bölgemizde öne çıkacak olan hastanemiz hem öğrencilere geniş bir uygulama alanı sunması hem de geniş bir hasta grubuna hitap etmesi açısından sağlık alanındaki ihtiyaçlarımıza yüksek ölçüde cevap verecektir. Burada en başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye, Sağlık Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Toplamda 17 bin metrekarelik bir alana sahip olan ve 2023 yılında faaliyete geçirilmesi planlanan morfoloji binası içerisinde akademisyen odaları, derslik, laboratuvar amfi ve konferans salonu bulunacak.

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