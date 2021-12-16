Ordu’ya Japon kültürüne uygun merkez

Ordu’nun Ünye ilçesinde TürkJapon Dostluğu ve Ertuğrul Firkateyni Şehitleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu, Ticaret Borsası salonunda gerçekleştirdiği toplantıda, Çamlık alanında Japon kültürüne uygun bir merkez binasının yapılacağını açıkladı.

Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu, TürkJapon ilişkilerinin kuvvetlenmesine katkı sağlayacak olan kültür merkezi binasının 125 metrekare alana, 2 katlı Japon karakterinde, ahşap ağırlıklı kültürel bir bina yapılacağı vurgusunu yaptı.

Yapılacak olan kültür merkezinin TürkJapon ilişkilerini kuvvetlendireceğini ifade eden Kapıcıoğlu, ”Ünye Topyanı alanında ben bu projeyi üstleneyim istedim. Çünkü orayı lokantapideci yapacaklardı. Biz öne atılarak bu alanın tahsisini sağladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yardımı ve bizim de gayretlerimizle bugünkü haline getirdik. Fakat bu anıt korunamıyor. Tahrip ediyorlar, çiziyorlar, kirletiyorlar. Gece istenilmeyen işler oluyor. Büyükelçiler geliyor. TürkJapon sentezini sağlayacak bir kültür merkezi yapalım istedik. Hanımlar oraya gelecek el işi yapacak, Japon kültürünü sağlayacak kişiler gelirse onlardan bilgi alacaklar. Çömlek sanatını ihya edeceğiz, müze açacağız. Sınıflar var, oyun odaları var. Yani TürkJapon kültürü burada sentezlensin ve Türkiye’de tek bir merkez olarak isim sağlasın” dedi.

Kapıcıoğlu, yapılacak merkezin TürkJapon ilişkilerine farklı bir boyut kazandıracağını sözlerine ekledi.

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