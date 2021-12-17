Ordu’da halk otobüsü şoför esnafına ücretsiz biniş desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da halk otobüsü şoför esnafına ücretsiz biniş desteği

İHA

Ordu’da halk otobüsü şoför esnafına ücretsiz biniş desteği

Ordu’da özel halk toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlananların ücretini Ordu bBüyükşehir Belediyesi üstlendi.
Pandemi sürecinde esnafa yönelik maddi desteklerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma alanında faaliyet gösteren şoför esnafını destekleme kararı aldı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen karara göre, şehit yakını, gazi, 65 yaş üstü, polis, jandarma gibi günlük ücretsiz biniş gerçekleştiren 6 bin 228, aylık ise 186 bin 840 kişinin kullandığı 218 Özel Halk Otobüsüne 6 ay süreyle biniş başına 70 kuruş destek verilecek. Verilen bu destek ile her bir dolmuş başına aylık biniş oranına bağlı olarak 600 TL’ye kadar destek verilmiş olunacak.
Uygulamaya girecek çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, esnaflara yönelik pandemi döneminde başladıkları desteklemelere devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda çalışma yaptıklarını belirten Başkan Güler, “Ücretsiz binişlerde dolmuş esnafına destek yapmak istedik. Bu çalışma ile esnaflarımızın mağduriyetini gidererek onlara destek vermiş olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünye’de öğrencilere 3 bin 700 adet kaynak kitap desteği
YEREL HABERLER Ünye’de öğrencilere 3 bin 700 adet kaynak kitap ...
Ak kadınlardan üreten kadınlar sergisi
YEREL HABERLER Ak kadınlardan üreten kadınlar sergisi
Ordu’ya Japon kültürüne uygun merkez
YEREL HABERLER Ordu’ya Japon kültürüne uygun merkez
ODÜ morfoloji binası yükseliyor
YEREL HABERLER ODÜ morfoloji binası yükseliyor
Ordu'da sahte alkol operasyonu
YEREL HABERLER Ordu'da sahte alkol operasyonu
Ordu’da 2 yılda 1500 km yol Toplam yol ağı, Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olan Ordu’da ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi
YEREL HABERLER Ordu’da 2 yılda 1500 km yol Toplam yol ağı, Türkiye ...
Ordu’da üreticinin ayağına gidiliyor Ordu büyükşehir Belediyesi, gezici organik tarım okulu minibüsü ile ziraat mühendisleri üreticilere ücretsiz tarım desteği verecek
YEREL HABERLER Ordu’da üreticinin ayağına gidiliyor Ordu büyükşehir ...
Yerli Malı Haftası’nda ‘askıda zeytin’ uygulaması
YEREL HABERLER Yerli Malı Haftası’nda ‘askıda zeytin’ uygulaması
Ordu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ordu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Ünye’nin il olması için imza kampanyası TÜİK tarafından açıklanan ve aralarında Ünye’nin de bulunduğu il olmaya aday ilçeler açıklandı Açıklanan verilerin ardından Ünye’de, ilçenin il olması için imza kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Ünye’nin il olması için imza kampanyası TÜİK ...
Ordu’da usulsüz 1 ton ete el konuldu Halk sağlı için denetimler devam ediyor Ordu büyükşehir Belediyesi 19 ilçede et satış noktaları mercek altına aldı
YEREL HABERLER Ordu’da usulsüz 1 ton ete el konuldu Halk sağlı için ...
Öğrencilerden kan bağışına destek
YEREL HABERLER Öğrencilerden kan bağışına destek
Altınordu’da asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu’da asfalt çalışmaları sürüyor
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Tavlı: “Dünyada düzensiz göçlerden en çok etkilenen çocuklardır”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “Dünyada düzensiz göçlerden en çok ...
Hurda malzemeleri kullanarak elektrikli araç yaptı: 2 TL’ye 50 kilometre yol gidiyor İlgi odağı olan araç, 3 kişi ile rahatlıkla ilerleyebiliyor, akaryakıt kullanmadığı için doğayı da kirletmiyor
YEREL HABERLER Hurda malzemeleri kullanarak elektrikli araç yaptı: 2 ...
Kazada eşi ile birlikte ölen Edanur öğretmen için görev yaptığı okul önünde tören
YEREL HABERLER Kazada eşi ile birlikte ölen Edanur öğretmen için ...
Karadeniz’de orman ve bahçe yangınlarına dikkat
YEREL HABERLER Karadeniz’de orman ve bahçe yangınlarına dikkat
Diyetisyen uyarısı: “Konserve zehirlenmesi ölümcül olabilir”
YEREL HABERLER Diyetisyen uyarısı: “Konserve zehirlenmesi ölümcül ...
Ordu’da öğrenciler AHOB ile başarıya odaklanacak
YEREL HABERLER Ordu’da öğrenciler AHOB ile başarıya odaklanacak
'Jandarma' diyerek silahla girdikleri evden altın ve paraları götürdüler
YEREL HABERLER 'Jandarma' diyerek silahla girdikleri evden altın ve ...
Ünye'de sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi: 2 kişi yaralı Aynı güzergahta yarım saat arayla 2 ayrı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ünye'de sağanak yağış kazaları da beraberinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.