Ordu’da halk otobüsü şoför esnafına ücretsiz biniş desteği

Ordu’da özel halk toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlananların ücretini Ordu bBüyükşehir Belediyesi üstlendi.

Pandemi sürecinde esnafa yönelik maddi desteklerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma alanında faaliyet gösteren şoför esnafını destekleme kararı aldı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen karara göre, şehit yakını, gazi, 65 yaş üstü, polis, jandarma gibi günlük ücretsiz biniş gerçekleştiren 6 bin 228, aylık ise 186 bin 840 kişinin kullandığı 218 Özel Halk Otobüsüne 6 ay süreyle biniş başına 70 kuruş destek verilecek. Verilen bu destek ile her bir dolmuş başına aylık biniş oranına bağlı olarak 600 TL’ye kadar destek verilmiş olunacak.

Uygulamaya girecek çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, esnaflara yönelik pandemi döneminde başladıkları desteklemelere devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda çalışma yaptıklarını belirten Başkan Güler, “Ücretsiz binişlerde dolmuş esnafına destek yapmak istedik. Bu çalışma ile esnaflarımızın mağduriyetini gidererek onlara destek vermiş olacağız” dedi.

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