Velilere pancar çorbası jesti

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Yerli Malı Haftası'nda Ordu’nun Fatsa ilçesinde okul yönetimi tarafından velilere pancar çorbası ve mısır ekmeği dağıtıldı.

Evkaf Mahallesi'nde bulunan Fatsa Anaokulu Yerli Malı Haftası nedeniyle velilerine pancar çorbası ve mısır ekmeği ikramında bulundu.

Okul Müdürü Birol Kılıç, “Yerli Malı Haftası nedeniyle okul velilerimize pancar çorbası ve mısır ekmeği ikramında bulunduk. Yerli Malı Haftası boyunca okulumuzda birçok etkinlik gerçekleştirerek öğrencilere de yerli ürünlerimiz hakkında bilgiler verdik” dedi.

Pancar çorbası ve mısır ekmeği jesti için veliler okul yönetimine teşekkür ettiler.

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