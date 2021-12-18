Ordu´da atıl araziler 75 milyon TL kazandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu´da atıl araziler 75 milyon TL kazandırdı

DHA

Ordu´da atıl araziler 75 milyon TL kazandırdı


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da uzun yıllardır bakımsızlıktan atıl kalan, tohum, gübre ve ekipman desteği verilen üreticiler tarafından yeniden tarıma kazandırılan 14 bin dekar arazide üretilen ürünlerle kent ekonomisine 75 milyon TL ilave gelir sağlandı.
Kentte uzun yıllardır atıl kalan arazilerin yeniden tarıma kazandırılması projesi kapsamında üreticilere tohum, gübre ve ekipman desteği sağlandı. Tarıma kazandırılan 14 bin dekar arazide buğday, mavi yemiş, nohut, mercimek, arpa, soya fasulyesi, salep, patates ve yem bitkileri ekildi. Belediyenin kurduğu tarım şirketi aracılığıyla üreticilerden alınıp satışı yapılan ürünlerle kent ekonomisine 75 milyon TL ilave gelir sağlandı.
'AMACIMIZ, KENDİ KENDİNE YETEN BİR ŞEHİR OLUŞTURMAK'
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, atıl arazilerin, kendi kendine yeten bir şehir oluşturmak amacıyla tarıma kazandırıldığını söyledi. Tarım çalışmalarını hayata geçirmek için belediye bünyesinde Tarım Dairesi kurduklarını belirten Güler, "Daha evvel Enerji Bakanlığım zamanında enerji güvenliğine öncelik vermiştik, şimdi de yepyeni bir saha olan gıda güvenliğine belediye olarak girdik ve hiç olmayan 'Tarım Dairesi'ni kurduk. 85 kişilik çok etkin bir ekip oluşturduk. Bununla ilgili çok değişik konulara girdik. Bunlardan bir tanesi Ordu´nun atıl, yani kullanılmayan sahalarını tarıma açtık. Buradaki ana amacımız, kendi kendine yeten bir şehir yapmak. Bunun için de gıda güvenirliği son derece önemli. Burada siyez buğdayı gibi çok önemli girdileri, aynı zamanda tıbbi aromatik bitkileri yetiştirecek şekilde özel tropikal meyve denemelerini yapmak üzere çok geniş bir çalışmaya girdik. Salep üretiminden tutun mavi yemişe kadar burada değişik ürünleri denedik. Bunların neticesi olarak da 14 bin dönüm yer tarıma açıldı. Burada hem ürün üretiliyor hem hayvancılığın girdilerinden olan yemler yetiştiriliyor" diye konuştu.
'75 MİLYON LİRALIK GELİR SAĞLADIK'
Yapılan çalışmalarla, bu yıl tarımdan 75 milyon TL´lik gelir sağlandığını ifade eden Güler, "Aynı zamanda yumurta üretimi konusunda çok büyük bir atak yaptık. 50 bin yumurta satılamazken, şirketler iflas ederken şu anda ilde 35 milyona ulaşan bir yumurta potansiyelimiz var. Bunun satış ve pazarlama hatlarını yaptık. 600´e yakın mağazada Büyükşehir Belediyesi´nin yumurtaları satılıyor. Hiç yoktan kurduğumuz Tarım Dairesi ile yumurtayı dahil etmeden sadece tarım ürünleriyle 75 milyon liralık bir geliri sağlamış olduk" diye konuştu.
'KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERE GEÇTİK'
Kentteki tarım çalışmalarıyla katma değeri yüksek ürünlerin üretileceğini kaydeden Güler, "Ordu'da temel ürün fındık. Dünyada en fazla fındık üreten il durumundayız ama fındıktan katma değer üretmiyorduk. Fındığı fındık olarak satarsak Türkiye olarak 2 milyar dolar kazanıyoruz ama çikolataya çevirince 8 milyar dolar kazanılıyor. Dolayısıyla burada biz öyle bir çalışma yaptık ki; katma değeri yüksek ürünlere geçtik. Ordu´nun bir diğer önemli ürünü bal. Ordulu arıcılarımız gezginci olarak da ballarını üretiyorlar. Ancak balın dışında arı sütü gibi katma değeri yüksek ürünler var. Bunları üretiyoruz. Onun dışında yeni ürünlerin denemesini yapıyoruz. Kivi üretiminde iyi bir noktadayız. Şimdi kivinin kurutulması, suyu ve diğer katma değeri yüksek ürünlerine geçmek istiyoruz. Bu çalışmalarla eldeki ürünleri hem arttırmayı hem katma değerini yükseltmeyi düşünürken, yeni ürün denemelerini sürdürüyoruz. Salep, çok karlı bir iş. Mavi yemişin neredeyse anavatanı olduğu söylenen bir il olduk. Özellikle siyez buğdayı. Buğday ithal eden Türkiye, 10 bin yıllık ürününü üretmiş oluyor" ifadelerini kullandı.
'DAHA ÖNCE BURALAR SAHİPSİZDİ'
Atıl arazide tarım yapan üreticilerden Hayati Güngör, "Verilen imkanlar, gurbetten gelen vatandaşlarımızı köylere teşvik etti. Atıl durumdaki arazilerin ekimi yapılmaktadır. Daha önce buralar sahipsizdi. Kimse buralara bakmıyordu. Buradaki vatandaşlar da şehirlere göç etmişti. Burada hayvanlar otlatılıyordu. Şu anda tarım yapılıyor. Bu sefer Büyükşehir Belediyemiz sayesinde 300 dönümün üzerinde mercimek ekimi sağlandı. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
'KÖYDE OTURAN HERKES BUNLARDAN YARARLANSIN'
Üretici Cevdet Çaylak ise, "Burası benim tarlamdı. Devletimiz bu yıl bize bir imkan tanıdı. Bu imkandan da yararlanmak istedik. Mısır aldık ekiyoruz. İnşallah herkes eker daha çok olur. Gönül ister ki, köyde oturan herkes bunlardan yararlansın. Gidip her şeyi çarşıdan satın almasınlar" diye konuştu.
Ramazan Türk de arazisine ilk defa mercimek ektiğini ve bu üretimden başarılı sonuçlar almak istediğini söyledi.DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-12-18 11:40:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay Ordu’da gönüllere dokunmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Kızılay Ordu’da gönüllere dokunmaya devam ediyor
Kontrolden çıkan otomobil arsaya uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil arsaya uçtu: 2 yaralı
Velilere pancar çorbası jesti
YEREL HABERLER Velilere pancar çorbası jesti
Ordu’da halk otobüsü şoför esnafına ücretsiz biniş desteği
YEREL HABERLER Ordu’da halk otobüsü şoför esnafına ücretsiz biniş ...
Ünye’de öğrencilere 3 bin 700 adet kaynak kitap desteği
YEREL HABERLER Ünye’de öğrencilere 3 bin 700 adet kaynak kitap ...
Ak kadınlardan üreten kadınlar sergisi
YEREL HABERLER Ak kadınlardan üreten kadınlar sergisi
Ordu’ya Japon kültürüne uygun merkez
YEREL HABERLER Ordu’ya Japon kültürüne uygun merkez
ODÜ morfoloji binası yükseliyor
YEREL HABERLER ODÜ morfoloji binası yükseliyor
Ordu'da sahte alkol operasyonu
YEREL HABERLER Ordu'da sahte alkol operasyonu
Ordu’da 2 yılda 1500 km yol Toplam yol ağı, Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olan Ordu’da ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi
YEREL HABERLER Ordu’da 2 yılda 1500 km yol Toplam yol ağı, Türkiye ...
Ordu’da üreticinin ayağına gidiliyor Ordu büyükşehir Belediyesi, gezici organik tarım okulu minibüsü ile ziraat mühendisleri üreticilere ücretsiz tarım desteği verecek
YEREL HABERLER Ordu’da üreticinin ayağına gidiliyor Ordu büyükşehir ...
Yerli Malı Haftası’nda ‘askıda zeytin’ uygulaması
YEREL HABERLER Yerli Malı Haftası’nda ‘askıda zeytin’ uygulaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.