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50 yıldır bekledikleri hizmete kavuştular Altınordu Belediyesi yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor

İHA

50 yıldır bekledikleri hizmete kavuştular Altınordu Belediyesi yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Odu’nun Altınordu ilçesi Gökömer Mahallesi sakinleri yarım asırdır bekledikleri beton yola kavuştu.
Altınordu Belediyesi’nin “bütün şehir eşit hizmet” anlayışı ile kırsalda 72 mahalle için güvenli ve sağlıklı bir ulaşım hedefiyle başlattığı beton yol çalışmaları kapsamında Gökömer Mahallesi’nde 4 sokakta tamamlanan beton yol çalışmaları ile ulaşımda yaşanan çile bitti, mahallede yüzler güldü.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatlarıyla kırsal mahallelerde yıllardır ulaşım güçlüğü çekilen sokaklardaki engelleri aşmak ve yolları güvenli bir ulaşıma kavuşturmak hedefiyle gecegündüz demeden çalışan Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gökömer Mahallesi’nde tamamlanan beton yol çalışmaları ile mahallenin dört sokağını beton yol konforuyla buluşturdu.
Gökömer Mahallesi’nde, Meşelidüz Taştekne Sokak, Kovanlık Sokak, Çon Sokak ve Hacılar Sokak beton yol konforuyla, standardı yüksek ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuştu.
Yıllardır heyelan ve uçuk nedeniyle ulaşımın neredeyse imkânsız hale geldiği Meşelidüz Taştekne Sokak’ta tamamlanan beton yol aynı zamanda Hürriyet, Cumhuriyetköy ve Gerce Mahallelerinin alternatif güzergâhı ve birçok mahallenin de kullandığı yayla yolu olarak da hizmet veriyor.
Gökömer Mahallesi Muhtarı Özkan Gündüz yapılan hizmetlerden dolayı Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür etti. Muhtar Gündüz, “Betona kavuşan sokaklarımızdaki yollar yıllardır kanayan yaramızdı. Mahallemizde yıllardır kanayan yara haline dönüşen yollarımızı beton yol konforuyla buluşturan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve Altınordu Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

“50 yıldır beklenen bir hizmetti”
50 yıldır bu hizmeti beklediklerini ifade eden Gökömer Mahallesi sakinleri de sevinç duygularını paylaşarak Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve Altınordu Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.

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