Park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir otomobilin park halindeki otomobile çarptığı kazada, sürücünün yanındaki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Samsun istikametine seyir halinde olan N.Y. (23) idaresindeki 52 HH 664 plakalı otomobil sağ şeritte park halinde bulunan 52 LF 848 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün yanında bulunan Ayfer Tunç ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri ağır yaralı kadını otomobilden çıkardı. Yaralı, Ünye’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tunç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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