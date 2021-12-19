Ordu’nun yükseklerinde kar yağışı

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Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Ordu’nun kent merkezinde ve sahil kesimlerindeki bölgelerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimli bölgelerde ve yaylalarda kar yağışına dönüştü. Yüksek kesimli ilçelerin merkezinde ve yaylalarda devam eden kar yağışı sonrası yeşil örtü tamamıyla beyaza bürünürken, ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı. Ekiplerin, kar yağışı ile mücadele kapsamında hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

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