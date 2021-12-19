Çocukların sinema keyfi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat Aralık ayı etkinlikleri kapsamında macera, komedi ve aile türünde hazırlanan animasyon filmi ‘Kuzular Firarda’yı çocuklarla buluşturdu. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ikramı olan patlamış mısır ve meyve suyu eşliğinde filmi seyreden çocuklar ve aileleri keyifli bir gün yaşadı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan aralık ayı etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Birçok kültür sanat etkinliği ile Ordululara kültürsanat dolu günler yaşatan Ordu Büyükşehir Belediyesi, çocukları da unutmuyor.



Çocukların film keyfine patlamış mısır ve meyve suyu eşlik etti

Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda yönetmenliğini Richard Starzak ve Mark Burton’un üstlendiği animasyon filmi ‘Kuzular Firarda’yı çocuklarla buluşturdu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu’nda gerçekleşen film öncesi çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu ikram edildi. Çocuklar tarafından ilgiyle izlenen film hem çocuklara hem ailelere güzel bir gün yaşattı.



Hem çocuklar hem de aileleri mutlu oldu

Film sonrası duygu ve düşüncelerini paylaşan çocuklar ve aileleri etkinliği çok beğendiklerini belirtti. Çocuklar film ve ikramlarla, aileler ise dolu dolu bir hafta sonu geçirdikleri için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini iletti.

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