TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Elazığspor : 0

TFF 3. Lig 1. Grup'un 17. haftasında Fatsa Belediyespor, sahasında karşılaştığı Elazığspor’u 10 mağlup etti.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Mehmet Güngör xx, Abdullah Melih Karaduman xx, Ali Kılıç xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Ekrem xx, Enver xx, Emrah xx, Mustafa xx, Mehmet xx (Altan dk. 83 ?), Burak xx, Emre Usta xx (Ramazan dk. 46 x), Hüseyin xxx (Ahmet dk. 68 xx), Tahir xx (Bilal dk. 46 xx), Ozan Can xx (Yiğitcan dk. 90)
Elazığspor: İbrahim x, Muhammed xx, Cihan x (Abdullah dk. 46 xx), Fırat x (Enes dk. 67 x), Salih xx, Görkem xx, Eray xx, Hasan xx, Gökhan x (Ahmet Ertuğrul dk. 59 xx) Ahmet xx, Abdullah xx
Gol: Hüseyin (dk. 50) (Fatsa Belediyespor)
Sarı kartlar: Tahir, Emre, Burak, Ozancan (Fatsa Belediyespor), Gökhan, Eray Berk, Cihan, Hasan (Elazığspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.