TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Elazığspor : 0

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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TFF 3. Lig 1. Grup'un 17. haftasında Fatsa Belediyespor, sahasında karşılaştığı Elazığspor’u 10 mağlup etti.



Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Mehmet Güngör xx, Abdullah Melih Karaduman xx, Ali Kılıç xx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Ekrem xx, Enver xx, Emrah xx, Mustafa xx, Mehmet xx (Altan dk. 83 ?), Burak xx, Emre Usta xx (Ramazan dk. 46 x), Hüseyin xxx (Ahmet dk. 68 xx), Tahir xx (Bilal dk. 46 xx), Ozan Can xx (Yiğitcan dk. 90)

Elazığspor: İbrahim x, Muhammed xx, Cihan x (Abdullah dk. 46 xx), Fırat x (Enes dk. 67 x), Salih xx, Görkem xx, Eray xx, Hasan xx, Gökhan x (Ahmet Ertuğrul dk. 59 xx) Ahmet xx, Abdullah xx

Gol: Hüseyin (dk. 50) (Fatsa Belediyespor)

Sarı kartlar: Tahir, Emre, Burak, Ozancan (Fatsa Belediyespor), Gökhan, Eray Berk, Cihan, Hasan (Elazığspor)

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